Рух поїздів на підірваному терористами перегоні в Луганській області планують відновити 13 червня

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"Завтра до кінця дня рух залізницею планують відновити", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 2:00 було підірвано залізничну колію на перегоні "Попасна - Роти" на контрольованій Україною території Луганської області за кілька кілометрах від лінії розмежування.

За припущенням Москаля, заклала вибухівку і привела в дію ворожа розвідувально-диверсійна група. Вибух стався на 5 - 6-му кілометрі залізниці в напрямку Світлодарська (місто на контрольованій Україною території Донецької області), в результаті пошкоджено близько 300 метрів колії.

Ця гілка залізниці використовується для доставки вугілля з державних українських підприємств "Первомайськвугілля" та "Лисичанськвугілля" на Вуглегірську теплоелектростанцію в Світлодарську.

Прокуратура Луганської області кваліфікувала вибух на шостому кілометрі перегону "Попасна-Роти" Попаснянського району як диверсію (ст. 113 КК України).