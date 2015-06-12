Рух поїздів на підірваному терористами перегоні в Луганській області планують відновити 13 червня
Рух поїздів на підірваній терористами залізничній колії на перегоні "Попасна - Роти" на контрольованій Україною території Луганської області планується відновити 13 червня.
Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
"Завтра до кінця дня рух залізницею планують відновити", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 2:00 було підірвано залізничну колію на перегоні "Попасна - Роти" на контрольованій Україною території Луганської області за кілька кілометрах від лінії розмежування.
За припущенням Москаля, заклала вибухівку і привела в дію ворожа розвідувально-диверсійна група. Вибух стався на 5 - 6-му кілометрі залізниці в напрямку Світлодарська (місто на контрольованій Україною території Донецької області), в результаті пошкоджено близько 300 метрів колії.
Ця гілка залізниці використовується для доставки вугілля з державних українських підприємств "Первомайськвугілля" та "Лисичанськвугілля" на Вуглегірську теплоелектростанцію в Світлодарську.
Прокуратура Луганської області кваліфікувала вибух на шостому кілометрі перегону "Попасна-Роти" Попаснянського району як диверсію (ст. 113 КК України).