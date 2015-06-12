Вибух на залізничній колії в Луганській області кваліфіковано як диверсію

Як повідомили УНІАН у прес-служби прокуратури області, за попередньою інформацією, у результаті вибуху о 4-ій ранку 12 червня пошкоджено залізничний міст і колія. Постачання вугілля на Вуглегірську ТЕС тимчасово припинено.

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Зараз у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Досудове розслідування доручено проводити УСБУ в Луганській області. Його хід перебуває на особистому контролі керівництва прокуратури Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 2-ї години ночі було підірвано залізничну колію на перегоні "Попасна - Роти" на контрольованій Україною території Луганської області за кілька кілометрів від лінії розмежування.

За припущенням голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, заклала вибухівку і привела в дію ворожа розвідувально-диверсійна група. Вибух стався на 5 - 6-му кілометрі залізниці в напрямку Світлодарська (місто на контрольованій Україною території Донецької області), в результаті пошкоджено близько 300 метрів колії.

Ця залізнична гілка використовується для доставки вугілля з державних українських підприємств "Первомайськвугілля" та "Лисичанськвугілля" на Вуглегірську теплоелектростанцію в Світлодарську.