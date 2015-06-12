У лікарні Дніпропетровська помер поранений в Авдіївці український військовий

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив народний депутат Борислав Береза.

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"Сьогодні, в Дніпропетровську, не приходячи до тями, помер поранений в Авдіївці боєць 6 роти, 95 ОАЕМБр Сергій Швець. Вічна честь і пам'ять герою!", - написав Борислав Береза.