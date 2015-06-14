Україна надасть Грузії гуманітарну допомогу у зв'язку з масштабною повінню
16:06, 14 червня 2015Суспільство
1495 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив співчуття главі уряду Грузії Іраклію Гарібашвілі та громадянам країни у зв'язку із трагедією, спричиненою стихійним лихом.
REUTERS
Про це він сказав під час телефонної розмови, що відбулася в неділю, повідомляє прес-служба Кабміну.
Яценюк також висловив готовність уряду України допомогти грузинському народу.
Читайте такожКрокодили на вулицях, жертви і мільйони доларів збитку - результати повені в Грузії (фото, відео)
"Співрозмовники домовилися, що відповідні служби двох країн триматимуть контакт щодо організації в разі необхідності доставки гуманітарної допомоги у постраждалі райони Грузії", - зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли у Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. Внаслідок повені загинули 10 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter