Україна надасть Грузії гуманітарну допомогу у зв'язку з масштабною повінню

Про це він сказав під час телефонної розмови, що відбулася в неділю, повідомляє прес-служба Кабміну.

Яценюк також висловив готовність уряду України допомогти грузинському народу.

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"Співрозмовники домовилися, що відповідні служби двох країн триматимуть контакт щодо організації в разі необхідності доставки гуманітарної допомоги у постраждалі райони Грузії", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли у Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. Внаслідок повені загинули 10 осіб.