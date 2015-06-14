Рятувальникам вдалося загасити останній палаючий резервуар на нафтобазі під Києвом
На нафтобазі БРСМ під Києвом факельне горіння резервуару об’ємом 900 куб. м з дизельним пальним самоліквідувалося, проте існує загроза повторного самозагорання.
Про це заявив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Михайло Маюров.
На території нафтобази спостерігаються лише незначні осередки горіння знизу біля ємності 900 куб. м. з бензином, де відбувається витік палива.
"На місці ліквідації пожежі на території нафтобази БРСМ триває процес перекачування дизельного пального з двох резервуарів ємністю по 900 куб. м нафтобази БРСМ до резервуарів нафтобази КЛО. Всього здійснено перекачування близько1 тис. 400 куб. м. дизпалива", - зазначив він.
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Для прискорення відкачування залучено насосну електричну станцію ДСНС.
У роботі задіяно 12 од. техніки, ще 32 - у резерві. За словами Маюрова, на територію нафтобази доставлено 5 тонн сорбентів і наразі проводяться роботи з очищення ґрунту навколо бази від нафтопродуктів.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.