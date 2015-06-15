У Житомирі внаслідок сильної зливи затоплено центральні вулиці (відео)
20:05, 15 червня 2015Суспільство
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У Житомирі внаслідок сильної зливи, що почалась сьогодні близько 16.00, було затоплено декілька центральних вулиць.
Наслідки сильної зливи у Житомирі / zhitomir.info
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 18.00 затопило вулиці Малу Бердичівську, Небесної Сотні, частково Лятошинського та інші.
У деяких місцях, особливо біля Житнього ринку, вода сягає близько півметра.
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Як повідомили УНІАН у Житомирській міській раді, на час зливи в обласному центрі було частково призупинено рух електротранспорту, рух відновлено після послаблення дощу.
Також у місті шквальний вітер повалив дерева.
Наслідки сильної зливи у Житомирі / zhitomir.info
У даний час рятувальники ДСНС та працівники інших служб ліквідовують наслідки негоди.
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