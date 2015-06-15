У Житомирі внаслідок сильної зливи затоплено центральні вулиці (відео)

20:05, 15 червня 2015
Суспільство
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У Житомирі внаслідок сильної зливи, що почалась сьогодні близько 16.00, було затоплено декілька центральних вулиць.

zhitomir.info

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 18.00 затопило вулиці Малу Бердичівську, Небесної Сотні, частково Лятошинського та інші.

У деяких місцях, особливо біля Житнього ринку, вода сягає близько півметра.

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Як повідомили УНІАН у Житомирській міській раді, на час зливи в обласному центрі було частково призупинено рух електротранспорту, рух відновлено після послаблення дощу.

Також у місті шквальний вітер повалив дерева.

zhitomir.info

У даний час рятувальники ДСНС та працівники інших служб ліквідовують наслідки негоди.

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