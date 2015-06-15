В Україні оголосили штормове попередження: очікуються зливи і шквали
За прогнозами синоптиків, у другій половині дня 15 червня в західній частині, 16 червня в країні, окрім східної частини, вночі і Приазов'я, грози, сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, 15 червня в західній частині подекуди 24 м/с.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
У зв’язку з цим Державтоінспекція закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху - не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування, відмовитися від ризикованих маневрувань.
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Раніше повідомлялось, що на Закарпатті вже оголосили штормове попередження через сильні зливи. В гірських районах в місцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів’ях річок очікуються швидкоплинні підвищення рівнів води заввишки до 1 метра, можливе формування селевих потоків.
Тим часом, Луцьк вже накрила сильна злива. Вулиці міста стоять майже по коліно у воді, а автомобілі буквально "плавають" затопленою дорогою. Жителі міста діляться у соціальних мережах фотографіями затопленого міста.