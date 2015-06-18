Експерти назвали найдешевші міста світу для літньої подорожі на вихідні

Про це повідомляється в результатах дослідження, проведеного туристичним сервісом TripAdvisor, повідомляє Lenta.ru. Експерти порівняли вартість триденного перебування в 40 містах світу.

Без урахування вартості перельоту триденна поїздка на двох у Ханой обійдеться в середньому в 460 доларів, що майже в три рази менше вартості відпочинку в найдорожчому місті з усіх, які брали участь у дослідженні, — мексиканському Канкуні, на аналогічну подорож в якому доведеться витратити 1269 доларів.

Читайте такожНа яких пляжах у Києві можна купатися

При складанні рейтингу дослідники розглядали вартість триденного відпочинку в період літніх відпусток (з червня по серпень) в ключових міських туристичних центрах світу. За основу були взяті стандартні витрати на поїздку для двох осіб: проживання в чотиризірковому готелі, відвідини трьох пам'яток, обід в кожен з днів, вартість поїздки на таксі до ресторану, де пара вечеряє (з поверненням в готель), а також вартість самої вечері.

Топ-5 найбільш бюджетних міст для літнього уїк-енду виглядає так:

1. Ханой, В'єтнам (460 доларів за три дні відпочинку)

2. Варшава, Польща (465 доларів)

3. Шарм-ель-Шейх, Єгипет (515 доларів)

4. Бангкок, Таїланд (517 доларів)

5. Мумбаї, Індія (532 долара)

Топ-5 найдорожчих міст для літнього уїк-енду виглядає так:

1. Канкун, Мексика (1269 доларів)

2. Цюріх, Швейцарія (1223 долара)

3. Нью-Йорк, США (1200 доларів)

4. Лондон, Великобританія (1180 доларів)

5. Пунта-Кана, Домініканська Республіка (1135 доларів)