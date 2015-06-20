СБУ не допустила спробу проведення в Києві проплачених псевдопротестних акцій

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Співробітники СБУ спільно з працівниками міліції локалізували спробу провести 19 червня «марш» за участю кількох тисяч осіб в урядовому кварталі Києва.

У рамках контррозвідувальних заходів було встановлено, що з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в столиці з Криму та Росії до Києва було направлено кур’єрів з готівкою для фінансування потенційних учасників заходу.

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Зокрема, були виявлені й затримані не лише кур’єри, а і організатори антиукраїнської акції. Ними виявилися мешканці Києва. Також були встановлені особи так званих «сотників» і «тисячників», які мали залучати за грошову винагороду учасників акції.

"Затримані дали свідчення, що замовлення на так званий марш вони отримали від особи, яка раніше вже намагалася організувати в столиці подібні акції за дорученням з Росії і на даний час перебуває у державному розшуку", - зазначається в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 червня учасники акції під Адміністрацією президента намагалися прорвати кордон міліції та потрапити в будівлю. В результаті інциденту між мітингувальниками та вартовими правопорядку виникла конфліктна ситуація, яку швидко врегулювали.