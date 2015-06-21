З особовим складом спецпідрозділу "Торнадо" почали працювати психологи і комісія МВС (відео)
Члени комісії МВС України і психологи працюють з особовим складом спецпідрозділу «Торнадо».
Прийнято рішення про переміщення співробітників підрозділу, заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.
«Завдання в нас єдине – заспокоїти населення. Ситуація перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ. Вживаються всі заходи на виконання наказу міністра внутрішніх справ щодо розформування підрозділу. Тривають слідчі (розшукові) дії», - наголосив Яровий.
Читайте такожБійці розформованої роти "Торнадо" показали підвал, де нібито катували полонених (відео)
Як повідомляв УНІАН, вісьмох бійців роти "Торнадо" заарештовано за скоєння низки тяжких злочинів.
17 червня у Сєверодонецьку, Дніпропетровську, Львові та Києві слідчі Головної військової прокуратури на підставі відповідних рішень суду затримали вісьмох учасників злочинної групи, в тому числі організатора. Того ж дня за результатами розгляду клопотань ГПУ суд заарештував усіх підозрюваних.
Раніше особовий склад роти «Торнадо» відмовився виконувати вимоги слідчих і під загрозою застосування зброї не дозволив провести обшуки за місцем розташування роти.
20 червня слідчі та прокуратура почали обшук на базі розформованої роти «Торнадо» у місті Привільне Луганської області.