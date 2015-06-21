З особовим складом спецпідрозділу "Торнадо" почали працювати психологи і комісія МВС (відео)

Прийнято рішення про переміщення співробітників підрозділу, заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«Завдання в нас єдине – заспокоїти населення. Ситуація перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ. Вживаються всі заходи на виконання наказу міністра внутрішніх справ щодо розформування підрозділу. Тривають слідчі (розшукові) дії», - наголосив Яровий.

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Як повідомляв УНІАН, вісьмох бійців роти "Торнадо" заарештовано за скоєння низки тяжких злочинів.

За даними Генеральної прокуратури України, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону в Привільному Луганської області, у тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів, створив злочинну організацію з підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх.

17 червня у Сєверодонецьку, Дніпропетровську, Львові та Києві слідчі Головної військової прокуратури на підставі відповідних рішень суду затримали вісьмох учасників злочинної групи, в тому числі організатора. Того ж дня за результатами розгляду клопотань ГПУ суд заарештував усіх підозрюваних.

Раніше особовий склад роти «Торнадо» відмовився виконувати вимоги слідчих і під загрозою застосування зброї не дозволив провести обшуки за місцем розташування роти.

20 червня слідчі та прокуратура почали обшук на базі розформованої роти «Торнадо» у місті Привільне Луганської області.