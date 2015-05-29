Україна має надати Швейцарії дані про активи, вкрадені людьми з оточення Януковича

Про це посол Швейцарії в Україні Крістіан Шьоненбергер повідомив кореспонденту УНІАН, відповідаючи на питання, чи надав український уряд та зокрема Генеральна прокуратура достатню доказову базу, щоб заблоковані активи попередньої влади було повернуто Україні.

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"Співпраця щодо цих активів, які були заблоковані в Швейцарії, продовжується", - зазначив Крістіан Шьоненбергер.

Разом з тим посол уточнив, що його країна відкрита до правової та судової співпраці.

"Швейцарія повідомляла у минулому, що Україна неодмінно повинна надати достовірну інформацію. За цих умов Швейцарія співпрацюватиме з Україною так само, як вона співпрацює з іншими країнами", - наголосив Крістіан Шьоненбергер, навівши приклад співпраці Швейцарії та США у справі про корупцію серед чиновників Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

"Таким чином, це стандартна практика для Швейцарії щодо пропозиції судової співпраці", - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Крістіан Шьоненбергер заявив, що Швейцарія очікує від Генеральної прокуратури України ретельного розслідування діяльності Януковича та його соратників для повернення вкрадених ними активів.

Нагадаємо, рахунки Віктора Януковича та його соратників арештовані у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах та інших країнах.