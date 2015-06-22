Рятувальники гасять масштабну пожежу в одній зі шкіл Запоріжжя

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформація про пожежу до оперативно-координаційного центру надійшла до 14.20. У приміщенні знаходилися 42 дитини і 15 викладачів. До прибуття пожежних персонал закладу самостійно евакуював учнів з приміщення. Постраждалих немає, в лікарні ніхто не звертався.

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Займання виникло на даху школи. Через велику задимленість пожежники працюють в апаратах на стисненому повітрі.

На даний момент ліквідація пожежі триває. Ситуація знаходиться під контролем. На місці події працюють 11 одиниць техніки та 60 рятувальників.

На момент прибуття підрозділів ДСНС загальна площа пожежі склала майже 100 кв м.

"Складність гасіння пожежі полягає у тому, що будівлі школи вже майже 80 років. Несучі конструкції покрівлі споруди виконані з легкозаймистих дерев’яних матеріалів, на які встановлено шифер та металеві жерстяні конструкції, вкриті кількома шарами руберойду і просочені смолою. Крім того, будівля знаходиться на території приватного сектора, через це тиск води у системі водопостачання недостатній, тому постійно здійснюється додаткове підвезення води", - зауважили у ДСНС.