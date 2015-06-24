Через Керченську протоку пасажирів вирішили переправляти на вертольоті

Про це з посиланням на представників однієї з авіакомпаній, яка запланувала польоти, повідомляє ТАСС. Перевезення будуть виконуватися за попередніми заявками і при сприятливих погодних умовах. Перевезення здійснюватимуться на вертольоті Мі-2, розрахованому на 8 пасажирів. Він здатний подолати відстань від селища Ілліч, розташованого біля російського порту Кавказ, до Керчі за 7 хвилин. Вартість квитка для дорослих становитиме 2,5 тис. руб.

Читайте такожБільше тисячі автомобілів застрягли у черзі на Керченській переправі

На першому етапі для перевезення пасажирів буде використовуватися тільки один вертоліт.

У компанії, що здійснює поромні перевезення через Керченську протоку, впевнені, що нова послуга швидше за все буде затребувана як екскурсія. Вартість пасажирського квитка на пором, що курсує між Керчю і портом Кавказ, становить 162 руб., час поїздки - 30 хвилин.

Зазначимо, що на Керченській переправі після анексії Криму Росією виникають постійні черги з легкових автомобілів і вантажівок, а очікування переправи затягується на кілька днів.