Закарпаття відрапортувало про провал п'ятої хвилі мобілізації - план виконали лише на 44%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату Олег Вінницький сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді.

За його словами, під час 5-ї хвилі мобілізації, яка тривала в Україні з 10 квітня по 18 червня, в області було мобілізовано менше 400 осіб. «Підлягало мобілізації 800 чоловік, 2100 повісток було вручено, прибуло до комісаріатів 1700 осіб, лікарську комісію пройшли понад 1200 осіб, з них більше половини визнали непридатними чи відправили на додаткове медобстеження», - додав комісар.

Він зазначив, що загалом планове завдання 5-ї хвилі мобілізації виконано на неповних 44%. «Це – один із найгірших показників в Україні», - уточнив Вінницький.

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Як прозвучало на прес-конференції, Закарпаття за цим показником «третє знизу».

Комісар також повідомив: «Є низка причин, чому так сталося. Але ті, хто переховуються від вручення повісток, вдосконалюють свої методи. Не впускають до квартир, переховуються. Не достатньо працюють голови сільських рад тощо".

За інформацією Вінницького, в рамках 6-ї хвилі мобілізації в Закарпатській області мають призвати 1100 військовозобов'язаних, у тому числі 100 офіцерів.

Як повідомляв УНІАН, шоста хвиля мобілізації розпочалася 19 червня і триватиме до 17 серпня.