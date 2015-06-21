На Харківщині невідомі відбили "голову" та "плечі" пам’ятнику Леніну

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, монумент вождю світового пролетаріату, що розташований на площі 40-річчя Жовтня у місті Валки, пошкодили вчора, 20 червня, близько 22:30.

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За інформацією міліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом райвідділу. Факт події внесений до Журналу єдиного реєстру правопорушень.

Зараз місцеві правоохоронці встановлюють коло свідків та учасників події, зазначили у главку.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі у Миколаєві група молодих людей демонтувала пам'ятник Володимиру Леніну, який стояв на Каботажному узвозі.