У Харкові оголошено план-перехоплення - ЗМІ

Перша НП сталася на вулиці Чкалова. Інші два - на Салтівці. Часовий інтервал між подіями - 20-25 хвилин. На місці працюють правоохоронці, повідомляє Об'єктив.

За даними прес-служби міськради, обстріл автобусів №240е і 272е вели з однієї і тієї само машини.

Читайте такожУ Харкові невідомі обстріляли маршрутку, є постраждалі - ЗМІЯк повідомило виданню джерело в СБУ, втретє машину обстріляли на вул. Гвардійців Широнінців, біля перехрестя з вул. Героїв Праці. Разом з тим у міліції інформацію про обстріл третьої маршрутки поки не підтверджують.

За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи Київського райвідділу та керівництво Харківського міського управління. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

За інформацією правоохоронців, вже вилучені камери відеоспостереження, кілька свідків повідомили можливий номер позашляховика, з якого велася стрілянина.

У місті оголошено план-перехоплення.