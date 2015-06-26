Статус учасника бойових дій отримали майже 55 тисяч бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікації та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

Читайте такожСтатус учасника бойових дій вже отримали понад 33 тисячі правоохоронців

"Триває процес отримання статусу учасника бойових дій. Станом на 25 червня цей статус отримали майже 55 тисяч військовослужбовців ЗСУ та працівників ЗСУ, які брали безпосередню участь в АТО", - зазначила вона.

Нагадаємо, у зв’язку із прийнятими нормативними актами у 2015 році, "вперше статус учасника бойових дій отримають і добровольці, які вирушили на схід за власним бажанням, були в добровольчих батальйонах на початку протистояння, ще до входження цих батальйонів до складу ЗСУ та МВС".

Статус інваліда війни зможуть отримати ті добровольці, які служать у таких формуваннях, як "Правий сектор" або навіть волонтери, які зазнали травм, стали інвалідами внаслідок АТО.