Нові карантинні обмеження – не остаточне "закручування гайок"

Богдан Петренко

Сьогодні Кабмін, найімовірніше, прийме додаткові обмеження, пов’язані з карантином. Тобто, виявляється, не треба ніякого режиму надзвичайного стану, щоб українці відчули себе північними корейцями.

Перше. Традиційно, те, що Уряд дозволяє, можна ігнорувати на місцевому рівні (наприклад, відкрити продовольчі ринки). А те, що забороняє, чомусь обов’язкове до виконання (закриття метро в неінфікованому Харкові). Тому місцева влада тут точно не «пропетляє».

Друга особливість – немає ефектнішої дії, ніж заборона. Однак ефектність і ефективність – це далеко не синоніми. У нас все, як завжди, робиться тотально. Без особливостей інфікування конкретного регіону. І без виключень.

Хоча, немає чого дивуватись. Два соцдослідження, які були проведення останнім часом, показали, що переважна більшість українців або задоволені обмеженням, або хочуть їх ще більше. Влада лише реагує на зміну настроїв людей. Тим більше, реагує тоді, коли це збільшує її повноваження.

Всі обмеження прав людини, які запроваджуються на сьогодні без запровадження надзвичайного стану, - неконституційні

Третє. Всі обмеження прав людини, які запроваджуються на сьогодні без запровадження надзвичайного стану, - неконституційні. Однак страх, який зараз панує в українців, відкриває можливості для закручування гайок. Причому, без закону про надзвичайний стан, який встановлював би рамки для обмежень і органів влади. А також їхню відповідальність. Тут, до речі, виникає питання, чи приймуть такий закон колись взагалі, якщо можна і без нього…

І трохи про обмеження.

Перше. Заборона перебувати без маски у громадських місцях – правильна. Але не в умовах дефіциту масок. Враховуючи дефіцит та видумкуватість як національну ознаку, частина українців вимушена ходити в одних і тих же масках протягом усього карантину. А це навіть небезпечніше, ніж без маски. Тому, доки не буде доступних масок в аптеках, ця вимога лише створює видимість безпеки. І несе ризики ще більшого зараження.

Друге. Заборона перебувати в парках, крім як для вигулювання тварин. Вже всі пожартували, що тепер будуть вигулювати навіть хом’ячків. Але хіба не можна просто встановити соціальну дистанцію? І чому заборонена прогулянка з дітьми в сквері? Взагалі, наскільки небезпечно для імунної системи, яка і буде протидіяти коронавірусу (адже ліків проти нього поки що немає), кілька тижнів не виходити на свіже повітря?

І третє. Заборона ходити більше, ніж вдвох. Виключення – для супроводження дітей. Чого ж удвох, а не по-одному? У нас же самоізоляція, а не двоізоляція. А, все, зрозумів – це залишили на потім. Адже за тиждень теж якісь обмеження треба буде вводити – кількість інфікованих незабаром тільки зростатиме. І запити на те, щоб влада робила хоч щось, теж зростатимуть.

Якщо надмірно закручувати гайки, можна збити різьбу. І почне вона «збиватись» десь у середині квітня, коли більшість не отримає звичних зарплат. Але отримає звичні платіжки

А обмежувати ще є куди. Подивіться, наприклад, соцдослідження «Рейтингу». 65% українців - за обмеження руху авто та можливість їх огляду. 71% - за заборону переміщення між областями та містами. 58% - за комендантську годину…

Будь-які обмеження можна стерпіти, якщо людина в паніці. Або якщо її штучно підгодовують для паніки. Але. Якщо надмірно закручувати гайки, можна збити різьбу. І почне вона «збиватись» десь у середині квітня, коли більшість не отримає звичних зарплат. Але отримає звичні платіжки. І матиме звичну потребу їсти кожен день.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму