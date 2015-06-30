Більшість українців не помітили реформ у країні - опитування

Про це свідчить опитування компанії TNS, передає ТСН.

У свою чергу 75% вважають, що безвізовий режим буде запроваджено рано чи пізно. При цьому найбільш ймовірний термін, на переконання українців, – 2-5 років (цей варіант здається можливим 43% українців), більше 5 років – 28%, тільки 5% респондентів вірять у скасування віз до кінця 2015 року.

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Ці прогнози, найімовірніше, пов'язані із тим, що громадяни України не відчувають проведення реформ у країні, від яких також залежить рішення ЄС. Лише 12% опитаних згодні з тим, що у країні проводяться реформи, а 63% швидше або взагалі не згодні.

Такі тенденції підтверджує й індекс відчутності реформ. Значення індексу істотно впало, якщо порівнювати з квітнем. Із грудня минулого року українці скоріше не відчували проведення реформ, оскільки індекс був стабільно нижчим від середнього рівня.

Дослідження проводилося з 15 по 21 травня 2015 року методом онлайн-опитування серед міського населення всієї України.

Як повідомлялося, 15 грудня цього року Єврокомісія має оприлюднити свою останню доповідь, в якій може рекомендувати Європарламенту і Раді ЄС ухвалити рішення про надання Україні безвізового режиму.