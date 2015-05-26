Єврокомісія до кінця року готова оцінити виконання вимог для безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"У випадку, якщо ми досягнемо відповідності цим критеріям, проведемо всі необхідні реформи до кінця року, то Європейська комісія готова надати оцінку нашому прогресу і відповідно вийти на прийняття рішень про введення безвізового режиму для українських громадян", - сказав Дмитро Кулеба.

Він також зазначив, що під час Ризького саміту вдалося зняти політичну проблему щодо стурбованості європейської сторони міграційними ризиками, що виникли у зв'язку з агресією РФ на сході України.

"Додаткові умови або вимоги з боку ЄС щодо запровадження безвізового режиму висуватися не будуть, тобто питання залежить від виконання нами тих технічних вимог, які нам добре відомі", - додав він.