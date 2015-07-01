У Харкові стався вибух у студмістечку

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, місце вибуху було виявлене біля гуртожитку одного з вишів міста по вулиці Целіноградській, 48.

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За словами співрозмовника, діаметр воронки у землі - близько 60 см, глибина – близько 30 см.

"Що це було: чи хтось щось невдало підірвав, чи ще щось, - незрозуміло", - сказав він.

Внаслідок вибуху вибито кілька вікон у будівлі гуртожитку. Кримінальне провадження за цим фактом не відкривалося, триває з'ясування обставин події.

За словами іншого джерела, частин вибухових пристроїв чи боєприпасів на місці вибуху не виявлено. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі інформація про вибухи в Харкові надійшла від користувачів соціальних мереж. У міліції розпочали перевірку повідомлення про вибухи.