Міліція затримала 5 осіб, підозрюваних у вчиненні нічних погромів у Харкові (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

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"На теперішній час затримано 5 осіб, підозрюваних у злочині. Зараз із ними працюють слідчі органи. Встановлюються інші учасники та організатори масової бійки. Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України - ч.4 ст. 296 (хуліганство), ч.2 ст. 15 , ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч.2 ст. 187 (розбій). Максимальне покарання за вчинені злочини передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", - йдеться в повідомленні.

У міліції підтвердили, що серед постраждалих є кілька іноземців. "Усього 9 потерпілих осіб були доставлені до 4-ї міської лікарні, в деяких з них медики констатували черепно-мозкові травми та непроникаючі ножові колоті рани. Усім постраждалим надана необхідна допомога, їх здоров’ю на сьогодні ніщо не загрожує", - зазначили в МВС.

Окрім того, під час нічного інциденту група нападників потрощила скло в автомобілях вітчизняного виробництва.

Як зазначив начальник обласного главку міліції Анатолій Дмитрієв, з огляду на дану подію прийняте рішення про посилення заходів безпеки в місті особливо в тій частині, де проживають іноземні студенти. Кардинально переглянуто маршрути патрулів співробітників міліції громадської безпеки. З сьогоднішнього дня вони працюватимуть за оновленими схемами для того, щоб максимально знизити ризик повторення будь-яких масових порушень громадського порядку в місті та взяти під повний контроль криміногенну ситуацію в місцях масового скупчення іноземних громадян.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в ніч на 12 червня в студентському містечку по вулиці Отакара Яроша сталася масова бійка. Кілька десятків невідомих молодиків били всіх, хто траплявся їм на шляху, а також трощили автомобілі. Після масової бійки за медичною допомогою звернулися 9 осіб, в тому числі кілька іноземців.