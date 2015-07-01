Звільнених співробітників ДАІ Миколаївщини на дорогах замінять бійці спецпідрозділу

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, вони тимчасово замінять звільнених працівників ДАІ Миколаївщини. Разом з ними службу нестимуть бійці спецпідрозділу "Миколаїв" УМВС України у Миколаївській області та кілька екіпажів спеціального загону ДАІ "Кобра".

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Рішення про заміну працівників ДАІ бійцями спецпідрозділу прийняв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Аваков розформував Управління ДАІ Миколаївської області. Понад 300 працівників цього підрозділу виведені за штат. Вони пройдуть процес переатестації, після чого в разі відсутності зауважень зможуть продовжити службу у міліції.

За словами Авакова, зміна керівництва ДАІ Миколаївщини, яка відбулася у травні після перевірки бригадою центрального апарату МВС, на ситуацію з хабарництвом на дорогах не вплинула. Відтак було прийнято рішення про розформування підрозділу ДАІ в Миколаївській області.