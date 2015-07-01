На Донеччині знесли чергового Леніна (фото)

15:27, 01 липня 2015
Суспільство
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Примітно, що сам бюст знаходився недалеко від відділу міліції.

Неизвестные снесли в Белицком бюст Ленина / 06277.com.ua

Сьогодні вночі невідомі знесли пам'ятник Леніну у населеному пункті Білицьке, який знаходиться в Донецькій області, повідомляє 06277.

Пам'ятник було знесено близько 03:00. Примітно, що сам бюст знаходиться недалеко від відділу міліції. Але свідків події немає.

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Сайт нагадує, що це був останній пам'ятник Леніна в містах Великого Добропілля.

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