У Миколаєві повалили черговий пам'ятник Леніну (фото)

Про це у Facebook написав користувач Злий люстратор.

Повідомляється, що невідомі залізли на високий постамент, закріпили трос навколо пам'ятника, після чого "вождя" потягнули. При падінні від пам'ятника відвалилася голова.

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При цьому зазначається, що міліція під'їхала до монумента Леніна, коли його зносили, "через 2 хвилини 15 секунд, після того як пройшов сигнал по рації".

Про затриманих активістів після демонтажу не повідомляється.