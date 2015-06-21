У Миколаєві повалили черговий пам'ятник Леніну (фото)
16:56, 21 червня 2015Суспільство
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У Миколаєві група молодих людей демонтувала пам'ятник Володимиру Леніну, який стояв на Каботажному узвозі.
При падінні від пам'ятника відвалилася голова / facebook.com
Про це у Facebook написав користувач Злий люстратор.
Повідомляється, що невідомі залізли на високий постамент, закріпили трос навколо пам'ятника, після чого "вождя" потягнули. При падінні від пам'ятника відвалилася голова.
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При цьому зазначається, що міліція під'їхала до монумента Леніна, коли його зносили, "через 2 хвилини 15 секунд, після того як пройшов сигнал по рації".
Міліція відреагувала дуже швидко / facebook.com
Про затриманих активістів після демонтажу не повідомляється.
facebook.com
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