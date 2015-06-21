У Миколаєві повалили черговий пам'ятник Леніну (фото)

16:56, 21 червня 2015
Суспільство
1119 0

У Миколаєві група молодих людей демонтувала пам'ятник Володимиру Леніну, який стояв на Каботажному узвозі.

Ленин / facebook.com

Про це у Facebook написав користувач Злий люстратор.

Повідомляється, що невідомі залізли на високий постамент, закріпили трос навколо пам'ятника, після чого "вождя" потягнули. При падінні від пам'ятника відвалилася голова.

Читайте такожУ Слов'янську демонтували пам'ятник Леніну (фото, відео)

При цьому зазначається, що міліція під'їхала до монумента Леніна, коли його зносили, "через 2 хвилини 15 секунд, після того як пройшов сигнал по рації".

Ленин / facebook.com

Про затриманих активістів після демонтажу не повідомляється. 

Ленин / facebook.com facebook.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter