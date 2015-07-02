Нічний вибух в Одесі розслідують як теракт (фото)

Як повідомили в Головному управлінні МВС Одеської області, "спрацював саморобний безоболонковий пристрій з електричним способом приведення в дію. За попередніми висновками вибухотехніків, еквівалент вибухового пристрою склав від 450 до 600 г в тротиловому еквіваленті".

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

У повідомленні також говориться, що співробітники міліції, які прибули на місце вибуху, встановили, що спрацював вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено вхідні двері та фасад ресторану. Вибиті шибки у вікнах квартир над рестораном і в сусідньому кафе.

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Постраждалих в результаті вибуху немає, інформує міліція.

На місці працює слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, які встановлюють обставини події.

Як повідомляв УНІАН, о 02: 50 стався вибух на вулиці Жуковського, 38, в ресторані "У Ангелових"