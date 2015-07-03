У Костянтинівці демонтували пам'ятник Леніну

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, рішення про знесення монумента одноголосно прийняла міська рада.

Пам'ятник прибрали вранці протягом 20 хвилин без проблем і заперечень з боку місцевих жителів. Він буде знаходиться в сховищі доти, доки влада не вирішить його подальшу долю.

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Також рішення про демонтаж пам'ятників епохи комуністичного тоталітарного режиму в рамках виконання закону про декомунізацію 1 липня прийняла Артемівська міська рада.