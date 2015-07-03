На в'їздах до Черкас встановили патрульних роботів

У Черкасах 3 липня правоохоронці зняли 3 із 4 блокпостів на в’їздах до міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, із 4 блокпостів на в’їздах в місто залишився лише один – при в’їзді на дамбу через Дніпро, де чергуватимуть співробітники роти міліції спецпризначення.

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Замість інших блокпостів, в’їзди в місто патрулюватимуть патрульні роботи, які мають відеокамеру та працюють цілодобово в автоматичному режимі. Працівники ДАІ, які працювали на блокпостах, відтепер патрулюватимуть місто у складі 5-ти цілодобових патрулів ДАІ.

Начальник обласної міліції запевнив, що якщо виникне потреба у відновленні повноцінних блокпостів – це буде зроблено за лічені години.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 15 квітня працівники міліції та представники громадських організацій встановили чотири блокпости на в’їздах до міста.