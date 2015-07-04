Поліцейські патрулі сьогодні ввечері вперше заступлять на зміну - Згуладзе

Заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе повідомила, що поліцейські патрулі сьогодні ввечері в Києві вперше заступлять на зміну.

Про це вона сказала журналістам після церемонії складення присяги двома тисячами патрульних поліцейських на Софійській площі в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Перша зміна заступить на службу о дев'ятій вечора сьогодні. Зміна триває 12 годин, вони відпочивають 48 годин і змінюють один одного», - сказала заступник міністра внутрішніх справ.

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Згуладзе повідомила, що ввечері «заступить патруль у машині, а з ранку вже й піший патруль».

За її словами, поліцейські працюватимуть у 200 автомобілях, що становить 400 патрулів, також буде задіяно 75 піших патрулів, а додаткова група буде на чергуванні і в разі необхідності буде готова вийти їм на допомогу.

Сьогодні ввечері місто патрулюватимуть поліцейські в 75-ти автомобілях.