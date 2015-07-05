Згорілий Будинок профспілок в Одесі стане штабом ВМС - Саакашвілі

Рішення про розміщення штабу ВМС України в Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі прийнято. Про це сьогодні в ході урочистостей з нагоди Дня Військово-морських сил на морвокзалі заявив губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, передає Думская.net.

«Президент прийняв рішення, що Одеса стане містом базування ВМС України. Для цього треба знайти штаб базування ВМС. Ми вирішили зробити це в Будинку профспілок», – сказав він.

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Нагадаємо, ідею про розміщення в Будинку профспілок штабу ВМС озвучив в травні цього року ще колишній губернатор, але тоді це був лише один з варіантів використання будівлі.