У Запорізькій області вбито бійця батальйону "Азов"

Як повідомляє прес-служба МВС у Запорізькій області, труп з численними тілесними ушкодженнями було виявлено вранці 4 липня на Приморській площі біля пам'ятника сантехніку.

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Встановлено, що вбитий - 25-річний місцевий житель, боєць підрозділу «Азов», який перебував у відпустці.

За оперативними даними, чоловік отримав смертельні травми в результаті конфлікту з двома громадянами, одягненими в камуфляжну форму, з відзнаками одного з добровольчих підрозділів.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).