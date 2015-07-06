У Запорізькій області вбито бійця батальйону "Азов"
10:12, 06 липня 2015Суспільство
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У Бердянську Запорізької області на вулиці виявлено тіло бійця добровольчого батальйону «Азов».
REUTERS
Як повідомляє прес-служба МВС у Запорізькій області, труп з численними тілесними ушкодженнями було виявлено вранці 4 липня на Приморській площі біля пам'ятника сантехніку.
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Встановлено, що вбитий - 25-річний місцевий житель, боєць підрозділу «Азов», який перебував у відпустці.
За оперативними даними, чоловік отримав смертельні травми в результаті конфлікту з двома громадянами, одягненими в камуфляжну форму, з відзнаками одного з добровольчих підрозділів.
Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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