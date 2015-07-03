"Азов" спростував участь своїх бійців у сьогоднішньому марші з "Правим сектором" та "Айдаром"
Прес-служба "Азову" офіційно повідомляє, що бійці полку Національної гвардії "Азов" не беруть участь у "Марші Святослава" у Києві.
Бійці полку Національної гвардії "Азов" не беруть участь у "Марші Святослава" у Києві.
Про це повідомляється на сторінці полку у Facebook.
"Прес-служба "Азову" офіційно повідомляє, що бійці полку Національної гвардії "Азов" не беруть участь у "Марші Святослава" у Києві. Вся інформація щодо масових акцій та заходів, які організовує і в яких бере участь полк "Азов", розміщується на наших офіційних сторінках. Полк "Азов" не несе відповідальності за повідомлення, що поширюють у соціальних мережах та на інтернет-сторінках, що не є офіційним", - йдеться у повідомленні.
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Заява прес-служби полку "Азов"Прес-служба "Азову" офіційно повідомляє, що бійці полку Національної гвардії "Азов" не б...Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 3 липня 2015 р.