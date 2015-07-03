"Азов" спростував участь своїх бійців у сьогоднішньому марші з "Правим сектором" та "Айдаром"

Бійці полку Національної гвардії "Азов" не беруть участь у "Марші Святослава" у Києві.

Про це повідомляється на сторінці полку у Facebook.

"Прес-служба "Азову" офіційно повідомляє, що бійці полку Національної гвардії "Азов" не беруть участь у "Марші Святослава" у Києві. Вся інформація щодо масових акцій та заходів, які організовує і в яких бере участь полк "Азов", розміщується на наших офіційних сторінках. Полк "Азов" не несе відповідальності за повідомлення, що поширюють у соціальних мережах та на інтернет-сторінках, що не є офіційним", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПонад тисячу міліціонерів сьогодні забезпечать порядок під час "Маршу Святослава" в центрі Києва

Як раніше повідомлялося, сьогодні увечері в центрі столиці заплановано «Марш Святослава» за участю бійців батальйону «Айдар», ДУК «Правий сектор» та полку Нацгвардії «Азов».

Понад 1 тис. міліціонерів забезпечуватимуть громадський порядок під час масової акції у центрі Києва.

Правоохоронці попереджають, що рух транспортних засобів тимчасово буде обмежений у напрямку Подолу, по вулиці Грушевського до станції метро «Арсенальної» та по Парковій алеї у вказані години.

У зв’язку з цим МВС просить водіїв не паркувати автомобілі на вулиці Грушевського, Європейській площі й прилеглій до них території.