Синоптики прогнозують сильну спеку до +37 і грози

10:15, 06 липня 2015
Суспільство
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Гідрометцентр попереджає про сильну спеку 6-8 липня у західних та місцями у Вінницькій та Житомирській областях.

Жара / Фото УНИАН

Про повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Сьогодні в Криму та Приазов'ї місцями грози, вдень 6-8 липня у західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями сильна спека 35-37°», - йдеться у повідомленні.

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