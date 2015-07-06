Синоптики прогнозують сильну спеку до +37 і грози

Про повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Сьогодні в Криму та Приазов'ї місцями грози, вдень 6-8 липня у західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями сильна спека 35-37°», - йдеться у повідомленні.