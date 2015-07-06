Аваков розігнав всіх співробітників ДАІ Донецької області

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

"ДАІцид триває. На жаль і велике щастя. Процес очищення від хабарників і зрадників у погонах, які паразитують на горі людському. Цього разу - Донецька область. Маріуполь. Наказом міністра співробітники Департаменту ДАІ Донецької області звільнені від посад і виведені за штат для проведення атестації. Всі 625 осіб. З 7 липня", - повідомив Аваков.

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"Атестація, враховуючи ступінь напруженості в області, буде проходити форсовано, але ретельно і з участю поліграфологів і фахівців з Києва. Розраховуємо, що всі хабарники, латентні вороги України, які ховаються від служби у важкий час, будуть за підсумками атестації звільнені. За підсумками першої атестації чесні працівники будуть служити і готуватися до тестів та іспитів у новий поліцейський патруль", - додав міністр.

У суботу ввечері, 4 липня, нові поліцейські патрулі вийшли працювати на вулиці Києва.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється у рамках реформування органів внутрішніх справ.

Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».