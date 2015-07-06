Вночі у Маріуполі стався вибух, є поранені
11:21, 06 липня 2015Суспільство
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Вночі в Орджонікідзевському районі Маріуполя стався вибух.
У Маріуполі підірвали гранату / travmatik.com
Про це "Новости Донбасса" повідомила начальник ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області Наталя Шиман.
"На вулиці Київській в районі будинку номер 3 вибухнула граната. 2 чоловіків 1992 і 1993 років народження з осколковими пораненнями направлені в лікарню. За словами постраждалих, невідомий чоловік кинув гранату в їх бік", - сказала вона.
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За словами Шиман в даний момент відпрацьовується 2 версії події: розказана постраждалими і версія, згідно з якою ці двоє чоловіків самі кинули гранату. На місці працює слідча група.
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