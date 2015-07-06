Вночі у Маріуполі стався вибух, є поранені

Про це "Новости Донбасса" повідомила начальник ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області Наталя Шиман.

"На вулиці Київській в районі будинку номер 3 вибухнула граната. 2 чоловіків 1992 і 1993 років народження з осколковими пораненнями направлені в лікарню. За словами постраждалих, невідомий чоловік кинув гранату в їх бік", - сказала вона.

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За словами Шиман в даний момент відпрацьовується 2 версії події: розказана постраждалими і версія, згідно з якою ці двоє чоловіків самі кинули гранату. На місці працює слідча група.