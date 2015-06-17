На Донеччині бойовик хаотично розкидав гранати по вулицях міста

Про це журналістам видання "Новости Донбасса" повідомили місцеві мешканці.

За їх словами бойовик міг перебувати в стані психічного розладу або алкогольного сп'яніння.

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Одна з гранат була кинута ним у будівлю колишньої школи-інтернату. Даних про потерпілих немає, однак відразу після події збільшився рух карет швидкої допомоги.

З урахуванням існування численних свідків зазначеної ситуації і неможливість приховати зазначений факт від громадськості, керівництвом незаконної організації "Республіканська гвардія ДНР" щоб уникнути власної дискредитації "звільнила" бойовика формування заднім числом.