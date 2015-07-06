У центрі Сімферополя зносять ринок, весь товар з торгових точок скинули в купу - ЗМІ

Як повідомив Крим.Реалії один з підприємців, їм заявили про знесення даного ринку.

«Прийшов на роботу до 8 ранку, а тут все оточено. Кругом поліція. Нікого не пропускають. Кажуть, що кілька днів будуть ламати. З ранку навіть бійка була тут, начебто одному з підприємців навіть руку зламали», – розповів чоловік.

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На місці чергують пожежна машина, «швидка медична допомога» і поліція. За словами охоронця ринку, машини заїхали на стадіон поруч ще вночі.

«Говорили, що нібито на стадіоні було щось заміноване, але через кілька годин оточили весь ринок», – розповів Крим.Реалії охоронець.

За словами очевидців, весь товар з торгових точок зібрали в одну купу, торговці обурюються і лаються.

Глава адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що «демонтаж ведеться на підставі постанови Ради міністрів РК№465 «ПРО питання звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених на них об'єктів, що не є об'єктами капітального будівництва» та постанови адміністрації міста №25 «Про питання звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених на них об'єктів, що не є об'єктами капітального будівництва».

Він також опублікував кілька фото з ринку.