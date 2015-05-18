У Сімферополі поліція затримала 60 учасників автопробігу: "Повезли у райвідділ. Грузили, як худобу"

Як стало відомо, неповнолітніх учасників автопробігу поліція, за попередніми відомостями, відпустила. Решту відвезли в райвідділ на вул. Павленка.

«Автобус битком набили нашими хлопцями і повезли у райвідділ. Вантажили, як худобу», – розповів Крим.Реалії один з очевидців.

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«Кому заважає наша акція? Ми просто хотіли з Сімферополя в Бахчисарай поїхати, з прапорами. Ми збиралися зустрітися, помолитися і роз'їхатися по домівках, Мабуть, ми комусь заважаємо і псуємо картинку їх «щасливого» Криму», – повідомив один з учасників автопробігу.

Рух на цій ділянці дороги, раніше заблокований автозаками, відновлено.

У кримській поліції подію не коментують.

18 травня – День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. У цей день в 1944 році в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб.

З нагоди цієї трагічної дати в мечетях Криму пройшов молебень, в кримському селищі вшановували пам'ять жертв депортації віршами.

Щорічно в Криму з нагоди річниці Дня депортації проходили масові заходи, в тому числі траурний мітинг в центрі кримської столиці. Але після анексії півострова Росією в березні 2014 року, проведення подібних акцій в центрі Сімферополя заборонили. В цьому році Меджліс кримськотатарського народу також отримав від місцевої влади відмову на проведення мітингу.

Окупаційна влада Криму заявила, що проводитиме заходи з нагоди цієї дати у «новому форматі».