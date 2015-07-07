Кабмін затвердив порядок публічного збору пожертв для армії

Текст відповідної постанови від 30 червня 2015 р. № 451 опубліковано на Урядовому порталі.

Зазначається, що "порядок визначає механізм здійснення публічного збору благодійних пожертв у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням рухомого (мобільного) зв’язку, засобів масової інформації або через благодійні організації для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України".

Читайте такожУ Києві затримано волонтера, який привласнив 100 тисяч гривень, зібраних для бійців АТО"Публічний збір благодійних пожертв може здійснюватися: особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації або на користь благодійної організації від власного імені (через благодійні організації); особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони; уповноваженими посадовими особами Міноборони з використанням засобів масової інформації...

Міноборони оприлюднює протягом трьох робочих днів на власному офіційному веб-сайті інформацію (або реєстр) щодо договорів про благодійну діяльність, укладених з особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони", - йдеться у документі.