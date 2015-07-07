На Рівненщині випустили під заставу спійманого на хабарі прокурора, якого колись бив на камеру Музичко

Про це повідомила прес-секретар обласного прокурора Людмила Суржук, пише Радіо Свобода.

6 липня прокурор Рівненської області підписав наказ про звільнення Таргонія з формулюванням «за порушення присяги» та подав клопотання про позбавлення його звання.

3 липня Таргонія затримали в кабінеті під час отримання неправомірної вигоди працівники спецпідрозділу «Сокіл». Він вимагав та одержав 50 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму прокурор обіцяв громадянину вирішити питання про закриття щодо нього кримінального провадження.

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Андрій Таргоній заявляє про свою невинуватість і збирається подати адміністративний позов щодо незаконності його звільнення з роботи. Він вважає, що на період слідства його мали лише відсторонити від займаної посади.

Ім’я Андрія Таргонія стало відомим після опублікування в інтернеті відео конфлікту з представником «Правого сектору» Олександром Музичком.

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