Порошенко привітав українців з Днем родини: "сім’я - найбільший скарб"

Президент Петро Порошенко привітав українців з Днем родини, що святкується сьогодні.

Як відзначив глава держави у своєму вітанні, «сім’я - найбільший скарб і найвища людська цінність. Вона дає прихисток та підтримку, дарує щастя материнства і батьківства, формує характер та життєві орієнтири».

Президент підкреслив, що «у складні часи агресії проти України ми всі також маємо бути як одна велика, дружня, надійна родина, захищати рідних, оселю та свій край від посягань». Порошенко висловив впевненість, що «у нашій боротьбі за мир перемога обов’язково буде за нами, адже за нами правда».

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«Доземний уклін батькам, які виховали патріотів України, героїв Революції гідності, мужніх захисників Вітчизни», - наголосив глава держави і побажав українцям міцного здоров’я, щасливої долі та непохитності родинних стосунків.