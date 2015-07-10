Взяти хабар за перепустку в зону АТО технічно неможливо - СБУ

Вона наголосила, система працює в автоматичному режимі і ніхто не може втрутитися в її роботу.

"Хочу звернутися до всіх громадян. Будьте пильними, всі хто вам пропонує якісь гроші за отримання цих заявок, за те щоб пришвидшити цей процес - це не відповідає дійсності. Це технічно неможливо, оскільки сайт працює абсолютно в автоматичному режимі. Оператори отримують ці заявки по мірі надходження. Вони їх опрацьовують і надають або не надають дозвіл", - повідомила прес-секретар СБУ, передає 5 канал.

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Нагадаємо, прикордонники повідомляють про хакерські атаки на сервер, де зберігаються електронні дозволи на перетин лінії розмежування. Спрощена система отримання перепусток лінії розмежування у зоні АТО працює вже дві доби й дозволяє обробляти в кілька разів більше звернень громадян, заявляють в СБУ.