У Харкові анонім повідомив про замінування чотирьох будівель (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ УМВС України у Харківській області, близько 8.30 анонім заявив про замінування будівлі Головного управління Державної міграційної служби України у Харківській області, міського бюро технічної інвентаризації, заводу ім. Малишева та будівлі Харківського академічного театру опери і балету.

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Зараз на місцях працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи Дзержинського і Комінтернівського райвідділків міліції.

Проводиться евакуація громадян. Фахівці перевіряють повідомлення про замінування будівель.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що у Харкові внаслідок збройного нападу загинули інкасатори "Укрпошти". За даними міліції, нападник із автомата обстріляв поштовий автомобіль, який доставляв матеріальні цінності.

Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб, які перебували в автомобілі поштової служби. Після цього злочинець забрав кілька мішків з поштовими відправленнями, сів в автомобіль та зник з місця.