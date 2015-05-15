Результати ЗНО з української мови і літератури засвідчили катастрофічний рівень знань

Такі результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури оприлюднив директор центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, повідомляє 5 канал.

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За його словам школярі набрали по 200 балів за тести ЗНО як базового, так і поглибленого рівня. Четверо з них навчається у сільських школах.

Також, згідно з повідомленням, 19% абітурієнтів знають українську мову на початковому рівні, що свідчить про катастрофічний рівень знань. Крім того, більше 23 тис. школярів взагалі не склали тест ЗНО з української мови та літератури.

"За тест базового рівня отримали 200 балів 158 осіб із 300 тис. Це 0, 06 відсотки загальної кількості тих, хто проходив зовнішнє оцінювання. Це дуже сумно. А максимальну кількість тестових балів - це 104 бали - набрали лише 12 осіб. 12 осіб на всю Україну", - наголосив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.