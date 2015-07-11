Під Маріуполем тракторист підірвався на міні
17:43, 11 липня 2015Суспільство
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Під Маріуполем, що на Донеччині, тракторист підірвався на міні.
Фотоілюстрація / УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, в селищі Талаківка (Іллічівський район Маріуполя) чоловік, 1975 року народження, отримав численні осколкові поранення.
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В повідомленні зазначається, що сьогодні до чергової частини Маріупольського МУ надійшло повідомлення від медиків, що чоловік виконував сільськогосподарські роботи в полі біля ферми і, швидше за все, наїхав на міну. Також сказано, що потерпілого у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні, медики борються за його життя.
На місці події працює слідчо-оперативна група міліції.
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