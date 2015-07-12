ЗМІ: в Мукачеве прибули представники СММ ОБСЄ

До Мукачевого прибули представники Моніторингової місії ОБСЄ у складі трьох осіб: Драгана Гаговича (Чорногорія), Драгослава Цветича (Сербія) та перекладача Анатолія Козака.

Про це повідомляє місцеве видання pmg.ua. Спостерігачі ОБСЄ розповіли виданню, що протягом сьогоднішнього дня вони поспілкуються з місцевим населенням, політиками та громадськими активістами. Читайте такожШокін створив оперативну групу для розслідування подій у МукачевіЗгодом представники ОБСЄ передадуть усі дані у Київ.

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