Відео вчорашніх подій у Мукачевому з камер спостереження

На відео також видно, як почалася перестрілка біля "Антаресу", хто там був і що проходило у середині двору комплексу, повідомляє Мукачево.нет.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня вдень у Мукачевому виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

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