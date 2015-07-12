Відео вчорашніх подій у Мукачевому з камер спостереження

18:54, 12 липня 2015
Суспільство
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Ексклюзивне відео початку перестрілки в Мукачевому було оприлюднене журналістом "Нового каналу" Віталієм Глаголою.

REUTERS

На відео також видно, як почалася перестрілка біля "Антаресу", хто там був і що проходило у середині двору комплексу, повідомляє Мукачево.нет.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня вдень у Мукачевому виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

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