США можуть розширити програму підготовки Збройних сил України - Ходжес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Як заявив Ходжес, США планують розширити тренування українських військових і проводити підготовку не лише бійців Національної гвардії України, але і регулярної армії країни.

При цьому, на даний момент програма знаходиться на стадії розробки. План повинен бути схвалений США, Україною та іншими країнами-учасницями НАТО.

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Ймовірно, майбутні тренування будуть аналогічними тим, що зараз проходять для бійців Нацгвардії у Львівській області. Однак, вони також можуть включати елементи захисту від радіоелектронної боротьби.

Ходжес заявив, що подібні тренування також корисні тим, що американські військові навчаються в українців, оскільки самі вони ніколи не були під ударом російської армії.

Реалізація канадської програми з навчання українських військовослужбовців за стандартами НАТО триватиме до 2017 року.