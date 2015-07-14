Ярош пояснив, для чого "Правому сектору" зброя у мирних містах

Про це на свої сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов з посиланням на коментар Яроша.

"Мій наказ щодо вивезення зброї від 17 серпня 2014-го року є чинним. Справа в тому, що серед бійців є ті, хто воює з самого початку, і вони використовують зброю, яку вивезли раніше цієї заборони", - цитує слова Яроша Бутусов.

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Провідник ПС запевнив, що зброя на Закарпатті необхідна для захисту від бандитів.

"Бійці використали зброю тільки тому, що організували на кордоні блокаду контрабандних потоків, та отримували погрози від місцевої мафії. Закони України тут не діють, тому без зброї розмовляти з мафіозі це надто небезпечно. При цьому треба розуміти де і як застосовувати зброю. Наша мета - збереження України, та збереження стабільності", - сказав Ярош.

За його словами, необхідно негайно вирішити кадрові питання у місцевій владі.

"Для того, щоб зберегти спокій та не допустити подальшого загострення, ми разом спільно працюємо з СБУ та Антитерористичним центром. Зараз я не можу сказати, чи є зв’язок з тими хлопцями, що пішли у гори. Скажу одне - ми зробимо все, щоб зберегти спокій. Українці мають воювати зі зброєю на фронті, а не в тилу", - підкреслив Ярош.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.