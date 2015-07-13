Мешканці Мукачевого кажуть, що озброєний чоловік у спортивних штанах - людина Ланьо, а не міліціонер

У молодику на відео журналістів мукачівці впізнали уродженця с.Кольчино, який зараз мешкає у Мукачеві. Звати його Микола, і він з оточення народного депутата Михайла Ланя, пише Мукачево.нет.

Те, що це не міліціонер, анонімно підтвердили виданню мукачівські міліціонери, уточнивши, що молодик був з власною зброєю - мисливським напівавтоматом Сайга. Зброя, скоріш за все, зареєстрована на громадську організацію мисливців.

Читайте такожВсього внаслідок стрілянини в Мукачевому постраждали 13 людей, двоє у тяжкому стані - медикиПеред цим речник МВС Артем Шевченко, запевнив, що це працівник міліції.

"Хочу уточнити: ті особи зі зброєю, але у цивільному одязі, яких продемонстровано на відео Радіо Свобода та Reuters – це працівники міліції, яких було піднято за тривогою і які не встигли переодягтися у формений одяг", - заявив він.